"أمير تبوك" يلتقي أهالي ومديري الإدارات الحكومية بضباء

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اعتُبر افتتاح مبنى الكلية الجامعية نقلةً هامة في التعليم بالمحافظة

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز مساء أمس، أهالي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة ضباء، بحضور محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي.

وفي بداية اللقاء نقل أمير المنطقة للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وتبادل معهم الأحاديث الودية.

وهنّأ الأمير فهد بن سلطان -خلال اللقاء الذي أقيم بمقر المحافظة- الجميع بعيد الأضحى المبارك، منوهًا بما تشهده محافظة ضباء من تطور في كل المجالات الخدمية، والتي تُوجت بافتتاح مبنى الكلية الجامعية، عادًّا افتتاحها نقلة هامة في التعليم بالمحافظة الذي سيمكّن أبناء وبنات المحافظة من إكمال تعليمهم الجامعي؛ مشيرًا في ختام اللقاء إلى الدور الكبير الذي ستوفره مشاريع الرؤية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- من خلق فرص وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام وأبناء وبنات المحافظة بشكل خاص؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

من جهتهم، أعرب أهالي محافظة ضباء عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك، على ما يوليه من رعاية واهتمام بالمحافظة والعمل على تحقيق احتياجات المواطنين بها.