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وفد أكاديمي تشادي يتفقد معامل ومنشآت «علوم الإسكندرية» لبحث التعاون المشترك

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زار وفد أكاديمي من جامعات أنجمينا وفيصل وهيك بتشاد كلية العلوم في جامعة الإسكندرية، أمس، لبحث التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك بين الجانبين.

وقالت الدكتور أمانى إسماعيل، عميد الكلية، أنه تم خلال الزيارة مناقشة دعم سبل التعاون المشترك بين الجامعات، حيث بدأت الزيارة بعرض تقديمي يوضح رؤية ورسالة الكلية والأقسام العلمية والبرامج الأكاديمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والبرامج المتخصصة والشراكات مع الهيئات الصناعية وكيفية تقديم خريج كفء لسوق العمل والربط بين العلوم والصناعة وأحدث التجهيزات للمعامل البحثية.

حضر اللقاء، إلى جانب العميدة، ووكلاء الكلية، ورئيس جامعة انجمينا والأمين العام، ومدير البحث والتعاون ونائب عميد كلية الادارة والاقتصاد ورئيس جامعة فيصل، ونائب رئيس جامعة هيك تشاد، كما تضمن اللقاء زيارة ميدانية لبعض المعامل البحثية بقسم الجيولوجيا والنبات والميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية والحديقة النباتية بمبنى الكلية بمحرم بك.

وفد أكاديمي تشادى يتفقد معامل ومنشآت "علوم الاسكندرية" لبحث التعاون المشترك (صور)
وفد أكاديمي تشادى يتفقد معامل ومنشآت "علوم الاسكندرية" لبحث التعاون المشترك (صور)
وفد أكاديمي تشادى يتفقد معامل ومنشآت "علوم الاسكندرية" لبحث التعاون المشترك (صور)
وفد أكاديمي تشادى يتفقد معامل ومنشآت "علوم الاسكندرية" لبحث التعاون المشترك (صور)
وفد أكاديمي تشادى يتفقد معامل ومنشآت "علوم الاسكندرية" لبحث التعاون المشترك (صور)
وفد أكاديمي تشادى يتفقد معامل ومنشآت "علوم الاسكندرية" لبحث التعاون المشترك (صور)
وفد أكاديمي تشادى يتفقد معامل ومنشآت "علوم الاسكندرية" لبحث التعاون المشترك (صور)
وفد أكاديمي تشادى يتفقد معامل ومنشآت "علوم الاسكندرية" لبحث التعاون المشترك (صور)

المصرى اليوم

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