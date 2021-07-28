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حالات كورونا في طوكيو تتجاوز 3000 في زيادة قياسية لليوم الثاني

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حالات كورونا في طوكيو تتجاوز 3000 في زيادة قياسية لليوم الثاني حالات كورونا في طوكيو تتجاوز 3000 في زيادة قياسية لليوم الثاني

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أفادت وسائل إعلام يابانية أن حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 في منطقة طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية سجلت زيادة قياسية لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، فتجاوزت 3000 حالة لأول مرة منذ بدء الجائحة حيث سُجلت 3177 حالة مما يضغط على المستشفيات. وقد تضعف الزيادة الحادة في الحالات حماسة اليابانيين للألعاب الأولمبية التي تجري في ظروف غير مسبوقة، بما في ذلك حظر حضور المتفرجين معظم المنافسات، على الرغم من فوز الرياضيين اليابانيين بعدد كبير من الميداليات.

وقد يسبب ارتفاع الإصابات متاعب لرئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الذي انخفضت شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه في سبتمبر أيلول الماضي، قبل الانتخابات العامة التي تجري هذا العام.

وقال وزير في مجلس الوزراء إن حكام ثلاث مقاطعات بالقرب من طوكيو سيطلبون من إعلان حالة الطوارئ في مناطقهم، وذلك بعد أن بلغت الإصابات اليومية 2848 حالة أمس الثلاثاء.

وقال ياسوتوشي نيشيمورا، الذي يقود جهود الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، أمام لجنة برلمانية إن المقاطعات ستطلب من الحكومة إعلان حالة الطوارئ غدا الخميس، وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع الإصابات خلال الأيام المقبلة.

وأعلن منظمو أولمبياد طوكيو اليوم الأربعاء عن 16 إصابة جديدة بالفيروس متربطة بالأولمبياد ليصل المجموع إلى 169 حالة منذ الأول من يوليو تموز. ويتعين على الرياضيين والموظفين والصحفيين المشاركين في الأولمبياد اتباع قواعد صارمة لمنع انتشار الفيروس بما في ذلك إجراء الفحوص بشكل متكرر.

وأفلتت اليابان من موجات التفشي الهائلة التي عانت منها دول أخرى مثل الهند وإندونيسيا والولايات المتحدة، لكن الموجة الخامسة من الفيروس تزيد الضغط على مستشفيات طوكيو.

المصرى اليوم

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