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عمر «المصرى» يحمل أحلام العرب فى تنس الطاولة أمام المخضرم الصينى ما لونج

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عمر «المصرى» يحمل أحلام العرب فى تنس الطاولة أمام المخضرم الصينى ما لونج عمر «المصرى» يحمل أحلام العرب فى تنس الطاولة أمام المخضرم الصينى ما لونج

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بعدما نجح في كتابة تاريخ جديدة للعبة تنس الطاولة المصرية بتأهله إلى دور الثمانية في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا في اليابان بدخل عمر عصر، مواجهة من العيار الثقيل اليوم الأربعاء أمام نظيره البطل الصيني ما لونج المصنف الثاني عالميا في دور الثمانية.

وأصبح عمر، أول مصري وعربي يصعد لربع نهائي منافسات فردي تنس الطاولة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وبات عمر عصر من أساطير اللعبة على كافة الأصعدة المحلية والعربية والأفريقية، كما اقتحم العالمية، واقترب من المنافسة مع المدرسة الصينية والتي تهيمن على عالم تنس الطاولة خلال العقود الماضية.

بدأ نجم منتخب ، مسيرته في نادي دسوق وعمره 4 سنوات، تحت إشراف والده، وأظهر قدرات خاصة ومميزة، حتى انتقل لصفوف الأهلي.

وشارك عمر عصر في أول بطولة رسمية للأندية مع الأهلي وعمره 12 عامًا، وساهم في فوز فريقه بلقب البطولة العربية للأندية، لينضم بعد ذلك لصفوف الفريق الأول.

وحصد عصر خلال مشواره، مجموعة كبيرة من الميداليات والألقاب، أبرزها ذهبية البطولة الأفريقية عام 2005، والمركز الثاني في للناشئين في اليابان عام 2009.

وخاض نجم منتخب مصر، الكثير من التجارب الاحترافية، وتأهل إلى أولمبياد طوكيو في منافسات الزوجي المختلط، بعد أن حقق الفوز ومعه دينا مشرف في نهائي بطولة كأس أفريقيا، على حساب نيجيريا.

ونجح عمر، مساء الثلاثاء، أن يكون أول لاعب مصري وعربي يصعد لربع النهائي، بعد أن حقق إنجازًا آخر كأول لاعب مصري يتأهل إلى دور الـ 16 في تنس الطاولة بالأولمبياد.

وتعد هذه المشاركة هي الثالثة للنجم عمر عصر بالأولمبياد، حيث كانت مشاركته الأولى في دورة لندن 2012 وخرج من الدور الثاني في منافسات الفردي، وفي نسخة ريو دي جانيرو 2016، وغادر من الدور الثاني أيضًا.

المصرى اليوم

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