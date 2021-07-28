هشام حطب يجتمع بمنتخب المصارعة قبل انطلاق مبارياتهم فى الأوليمبياد

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عقد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020، جلسة مع لاعبي منتخب المصارعة بحضور اللواء عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة، من أجل تحفيز اللاعبين وتأكيد ثقة البعثة المصرية في قدراتهم في المنافسة بقوة في منافسات المصارعة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتأتي الجلسة ضمن الجلسات التي يعقدها رئيس البعثة المصرية المهندس هشام حطب من أجل رفع معنويات اللاعبين، وخاصة المقبلين على منافسات جديدة في الفترة القادمة. ويستعد منتخب المصارعة لانطلاق المنافسات الخاصة به يوم 1 أغسطس.