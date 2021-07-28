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الإسباني أوجستي مديرًا فنيًّا لسلة الأهلي

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الإسباني أوجستي مديرًا فنيًّا لسلة الأهلي الإسباني أوجستي مديرًا فنيًّا لسلة الأهلي

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أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي مساء أمس الثلاثاء، التعاقد مع المدرب الإسباني أوجستي بوش لتدريب فريق كرة السلة بالقلعة الحمراء.

وكشف رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالأهلي، أن اختياره وقع على الإسباني أوجستي بوش، لتولي مهمة الفريق الأول لكرة السلة رجال في الموسم الجديد.

وأضاف عبد القادر لموقع ناديه اليوم، أنه أبلغ مجلس الإدارة بهذا الاختيار لاعتماده، وسوف يقوم بالاتصال بالمدير الفني الإسباني لترتيب كافة الأمور الخاصة به، وتوفير كل احتياجات الفريق.

كان أوجستي قد رحل عن تدريب بنهاية الموسم المنصرم، ورفض التجديد للفريق الأبيض، ليقرر الأهلي الدخول في مفاوضات للتعاقد معه.

المصرى اليوم

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