عبدالرحمن عرابى يودع منافسات الملاكمة بأولمبياد طوكيو

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فشل عبدالرحمن عرابي لاعب المنتخب المصري للملاكمة، في الصعود لربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو حتى 8 أغسطس المقبل.

وخسر «عرابي» في منافسات دور الـ16 لوزن تحت 81 كجم أمام البريطاني بنجامين وايتكير بنتيجة 5-0 في المباراة التي أقيمت على صالة ريوجوكو كوكوجيكان.

وكانت القرعة قد جنبت لاعب مصر خوض منافسات دور الـ32 الذي خاضه اللاعب البريطاني وفاز فيه على الكولومبي لويس فيفاز بنتيجة 4-1.

وتشارك مصر في أولمبياد طوكيو بلاعبين فقط في الملاكمة هما عبدالرحمن عرابي الذي تأهل بعد تحقيقه الميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا عام 2019 ويسري رزق الذي تأهل عن طريق التصنيف بعد إلغاء بطولة العالم حيث ااحتل الترتيب الخامس عالميا والأول إفريقيًا لتنعقد عليهما اآمال الجماهير المصرية في تصحيح مسار الملاكمة والعودة بميدالية أولمبية بعد صيام 17 عاما عن الوصول إلى منصات التتويج.

وتمتلك مصر حاليًا ميداليتين برونزيتين عن طريق نجما منتخب التايكوندو هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كجم.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها حيث تضم 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.