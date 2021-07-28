صدمة للأمريكان.. أسطورة الجمباز بايلز تنسحب من نهائي فردي كل الأجهزة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الاتحاد الأمريكي للجمباز، أن النجمة، سيمون بايلز، التي صدمت العالم أمس الثلاثاء بانسحابها من مسابقة كل الأجهزة للفرق في أولمبياد طوكيو، انسحبت أيضا من فردي كل الأجهزة.

وقال الاتحاد الأمريكي، اليوم الأربعاء، في بيان نشره على "تويتر"، إن بايلز ستخضع لتقييم إضافي لتحديد قدرتها على المشاركة في النهائيات المنفصلة لكل جهاز.

وأشار إلى أن المتسابقة، جيد كاري، ستحصل على مكان بايلز في نهائي فردي كل الأجهزة.

وكانت بايلز، قررت الانسحاب من نهائي الفرق للسيدات أمس، لأن الأمور لم تمض معها بشكل دقيق في حصان الوثب، وقالت إن صحتها الذهنية أهم من الرياضة.

وجاء انسحاب بايلز بينما كانت تقود دفاع الفريق الأمريكي عن الميدالية الذهبية الأولمبية، وكانت تتطلع إلى زيادة غلتها الأولمبية هذه المرة إلى 6 ذهبيات بعد حصولها على 4 ذهبيات بالدورة السابقة في ريو دي جانيرو عام 2016.

ووصلت بايلز، التي تعد بالفعل واحدة من عظماء رياضة الجمباز، إلى طوكيو وهي تستهدف حصيلة قياسية من الميداليات، ويشمل ذلك تحطيم الرقم القياسي البالغ 5 ذهبيات في دورة أولمبية واحدة عن طريق لاعبة جمباز.