رابط جديد للتعرف على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

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اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

ووجه وزير التربية والتعليم التهاني لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية.

وبلغ إجمالي الطلاب الحاضرين (776020) منهم (18110) نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكانت نسب النجاح على النحو التالى:

أولاً: مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث:

- التعليم الفنى الثانوى التجارى 72.40% بزيادة مقدارها 13.52% عن العام الماضى.

- التعليم الفنى الثانوى الفندقى 88.38% بزيادة مقدارها 8.43% عن العام الماضى.

- التعليم الفنى الثانوى الزراعى 53.72% بزيادة مقدارها 5.46% عن العام الماضى.

- التعليم الفنى الثانوى الصناعى 71.50% بزيادة مقدارها 6.13% عن العام الماضى.

ثانيًا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

هذا العام هو أول عام لتخريج طلاب من أول ثلاث مدارس تم إنشائهم على نظام التكنولوجيا التطبيقية، وقد بلغ عدد الطلاب الحاضرين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية (369) طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 89.97%.

ثالثًا: مدارس التعليم والتدريب المزدوج:

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بجميع نوعياتها التي تضم التجارى والفندقى والزراعى والصناعى (17548) طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 85.44% بزيادة مقدارها 5.72% عن العام الماضى.

رابعًا: مدارس الإعداد المهنى:

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس الإعداد المهنى بجميع نوعياتها التي تضم الفندقى والزراعى والصناعى (69855) طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 42.82% بزيادة مقدارها 3.17% عن العام الماضى.

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الثلاث 515420 بنسبة نجاح مقدارها 68.04% بزيادة مقدارها 8.46% عن العام الماضى.

خامسًا: مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الخمس:

- التعليم الفنى الثانوى التجارى 95.53% بزيادة مقدارها 1.77% عن العام الماضى.

- التعليم الفنى الثانوى الفندقى 83.76% بزيادة مقدارها 17.29% عن العام الماضى.

- التعليم الفنى الثانوى الزراعى 60.99% بإنخفاض مقداره 3.14% عن العام الماضى.

- التعليم الفنى الثانوى الصناعى 79.06% بإنخفاض مقداره 5.23% عن العام الماضى.

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الخمس 15298 بنسبة نجاح مقدارها 84.47% بزيادة مقدارها 1.99% عن العام الماضى.

سادسًا: طلاب الدمج

بلغ عدد طلاب الدمج الحاضرين 3207 طالب وطالبة بنسبة نجاح 87.94%.

بذلك يكون إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ 776020 طالب وطالبة وإجمالي الطلاب الناجحين قد بلغ 531050 بنسبة 68.43 %.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية سوف تبدأ يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثاني من الطلاب بلغ 212391 بنسبة 27.37 %، أما إجمالي الطلاب الباقين للإعادة بلغ 32565 بنسبة 4.20 %.

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وقدأعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن رابط الموقع الإلكتروني لحصول طلاب الدبلومات الفنية على درجاتهم الدراسية في لعام 2020- 2021، وذلك بهدف التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021

كما يمكنكم بخطوات بسيطة الحصول على درجات نتيجة الدبلومات الفنية من موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي:

1- للدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتعرف على النتيجة. اضغط هنا أو اضغط على هذا الرابط الجديد.

2- الضغط على الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

3- اختيار نوع الدبلوم تجارة أو صناعة أو زراعة أو فندقي.

4- اختيار نظام التعليم 3 سنوات أو 5 سنوات.

5- تسجيل بيانات الطالب الذي يرغب الحصول على النتيجة.

6- تسجيل اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة بها الطالب.

7- تسجيل رقم جلوس الطالب.

8- الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة لتظهر الدرجات الطالب في والمجموع الكلي والنسبة المئوية.