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الزوجة التي ضربت زوجها بطبق كشري.. حقيقي أم مفبرك؟

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فيديو الزوجة التي ضربت زوجها بطبق كشري.. حقيقي أم مفبرك؟ الزوجة التي ضربت زوجها بطبق كشري.. حقيقي أم مفبرك؟
بعدما أثار ضجة واسعة في

فيديو الزوجة التي ضربت زوجها بطبق كشري.. حقيقي أم مفبرك؟

أثار مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاعتداء سيدة على زوجها داخل محل مأكولات شعبية، ضجة كبيرة في مصر؛ حيث قامت السيدة الغاضبة بإلقاء طبق الكشري على رأس زوجها أمام الجميع.

وشكّك البعض في صحة الواقعة، بينما زعم آخرون من رواد السوشيال ميديا، أنها مشهد مضاربة غير حقيقية، وتم إعداد المشهد بين الرجل وزوجته، لزيادة عدد المشاهدات.

ويُظهر الفيديو زوجًا وزوجته يتناولان وجبة الكشري المصرية المعروفة، في مطعم بمنطقة المرج الجديدة (شمالي العاصمة المصرية القاهرة)، وفجأة يحتدم الجدال بينهما، فتنهض الزوجة وتمسك بطبق الكشري وتلقيه على رأس الزوج الذي يتفادى الطبق بيده؛ فيما تغادر الزوجة المكان.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن أحد العاملين بالمحل: أن الواقعة حدثت داخل مطعم الكشري، والتقطتها كاميرات المطعم.

وأضاف العامل: "إن أحد العمال داخل المحل سرّب مقطع الفيديو، وتم تداوله على موقع الفيديوهات (تيك توك)، قبل أن ينتشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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