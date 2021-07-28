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رسميًا.. السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابول
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:45 مساءً
ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:45 مساءً
الإصابات بكورونا في العالم تتجاوز 206 ملايين حالة.. والوفيات في تصاعد
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:45 مساءً
نجم سوبر يُعلن رحيله عن بيراميدز في بيان رسمي
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:45 مساءً
مران الزمالك.. كارتيرون يجتمع بطبيب الفريق
-
الأحد 15 أغسطس 2021 09:45 مساءً
مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة تحفيزية للاعبين
-
الأحد 15 أغسطس 2021 09:45 مساءً
«الري» تبدأ تنفيذ أكبر حملة للتوعية بأهمية تحديث الري لمواجهة التحديات المائية
-
الأحد 15 أغسطس 2021 09:45 مساءً
مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية وإطالات للاعبين
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:45 مساءً
وزير الرياضة : الرعاية الوسيطة وفرت جميع احتياجات أبطال الأولمبياد
-
الأحد 15 أغسطس 2021 09:45 مساءً
أشرف صبحي : الرئيس السيسي يولي اهتماما بالشباب والرياضة ويعتبرهما أمن قومي
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:45 مساءً
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عاوز تنسي همومك عيش وسط الحمام
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فيديو اليوم السابع
الأربعاء 28 يوليو 2021 11:06 صباحاً
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