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منتخب السلاح المصري يحقق إنجازًا تاريخيًا بأولمبياد طوكيو

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منتخب السلاح المصري يحقق إنجازًا تاريخيًا بأولمبياد طوكيو منتخب السلاح المصري يحقق إنجازًا تاريخيًا بأولمبياد طوكيو

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حقق المصري لسلاح السيف إنجازا تاريخيا بعد حصوله على المركز الخامس، في منافسات فرق الرجال بدورة الألعاب الصيفية رقم 32، والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليووحتى 8 أغسطس المقبل، من دور الـ32.

واكتسح المنتخب المصري نظيره الإيراني بنتيجة 45- 25 في المباراة التي جمعت بينهما لتحديد المركز الخامس.

وكان المنتخب المصري حقق الفوز في أولى مبارياته بالدور ثمن النهائي على صاحب الأرض المنتخب الياباني بنتيجة 45- 32، قبل الخسارة من منتخب كوريا المصنف الأول في ربع النهائي بنتيجة 45- 39، ثم الفوز على منتخب الاتحاد الروسي بنتيجة 45- 41، في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

ويمثل منتخب كل من: زياد ، مهاب سامر، محمد عامر ومدحت معتز.

وتمتلك مصر حاليًا ميداليتين برونزيتين عن طريق نجمي منتخب التايكوندو هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كجم.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

المصرى اليوم

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