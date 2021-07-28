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أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية «الاوكازيون الصيفي لعام 2021» اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2/8/2021 ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.
وشمل القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، التزام كافة الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق عن التصفية.
وأكد القرار على المحال التجارية التي سوف تشارك في التصفية بالحصول على موافقة مسبقه من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.