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أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قراراً وزارياً ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية «الاوكازيون الصيفي ‏لعام 2021» اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2/8/2021 ولمدة شهر، على ‏أن يكون لكل محل أسبوعين.

وشمل القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، التزام كافة الجهات ‏المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به ‏بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق ‏عن التصفية.

وأكد القرار على المحال التجارية التي سوف تشارك في ‏التصفية بالحصول على موافقة مسبقه من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.