تداول أسئلة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة على صفحات الغش الإلكتروني

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تداولت صفحات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليجرام، صورًا زعمت أنها لأسئلة امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا لطلاب الشعبة العلمية رياضيات بالثانوية العامة.

وبدأت صفحات الغش الإلكتروني تداول أسئلة الامتحان وإجاباتها بعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحان.

من جانبها، بدأت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها والكشف عن مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتطبيق قانون الغش على المسؤولين عن تلك الواقعة.