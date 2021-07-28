انتظام طلاب الثانوية العامة في اللجان لأداء امتحان الديناميكا في الأقصر

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انتظم طلاب علمي الرياضة، بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الأقصر، الأربعاء، في لجان الامتحانات لأداء امتحان الديناميكا، حيث يؤدي 547 طالبًا وطالبة الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة.

فيما شهدت اللجان إجراءات تفتيش مشددة من لجان الغش الإلكتروني، واستخدام العصا الإلكترونية، ومصادرة الهواتف المحمولة، وأي أدوات تساعد على الغش وتفتيش حقائب الطالبات قبل دخول اللجان.

بينما حرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، وهم يحاولون عمل مراجعة نهائية، قبيل دخول المدارس، منتظرين في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية.