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أبومسلم: الاهلي هيدفع ثمن تواجد لاعبيه في الأولمبياد

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أبومسلم: الاهلي هيدفع ثمن تواجد لاعبيه في الأولمبياد أبومسلم: الاهلي هيدفع ثمن تواجد لاعبيه في الأولمبياد

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أكد أحمد أبومسلم نجم النادي الأهلي السابق والمدرب العام لفريق بتروچيت أن المارد الأحمر تأثر بغياب لاعبيه المتواجدين بصفوف الوطني الأولمبي بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وقال أبومسلم في تصريحات تليفزيونية: الأهلي تأثر بغياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بالإضافة إلى أكرم توفيق الذي أثبت جدارته في مركز الظهير الأيمن، وأخيراً صلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

واختتم أبومسلم: الأهلي سيتأثر كثيراً بغياب محمد هاني عن المباراة المقبلة أمام أسوان بعد غد الخميس، خاصةً في ظل تواجد الثنائي أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ضمن صفوف المنتخب الأوليمبي في طوكيو، ولذلك أرى أن رامي ربيعة الأفضل لتعويض غياب محمد هاني، فقد سبق له اللعب بهذا المركز في أكثر من مباراة.

المصرى اليوم

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