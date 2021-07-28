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أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن طلب الإحاطة للجنة الاوليمبية المصرية ووزير الشباب والرياضة من أجل تفسير ما حدث لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، مستاء وحزين للغاية بالمستوى الذي ظهر به اللاعبين المصريين في البطولة حتى الآن وليست مصر هي التي تلعب بتمثيل مشرف لأننا نمتلك عدد كبير كأكبر بعثة عربية وأفريقية في تاريخ الأولمبياد.

وتابع: «لم يكن هناك استعجال في طلب الإحاطة لأن الأمور واضحة للغاية بأن الإعداد لم يكن جيدا للغاية، فهذا الأمر يجب متابعتة ومعرفة ما حدث من نتائج سلبية في الأولمبياد».

وواصل: «مع كامل الاحترام للفنان تامر حسني، فكيف يعقل أن يقوم بإنتاج ملابس البعثة المصرية كأول خط إنتاج له ولم يكن يستحق هذا لأن هناك شخصيتين فازوا بهذه التصميمات وتم إزاحتهم في الوقت الأخير لصالح الفنان تامر حسني».

واختتم: «كيف أن يكون ملابس لاعبات مصر أن تكونها الملابس رجالي والبدل رجالي وكان من الممكن أن يكون التصميمات أفضل من ذلك بكثير للتعبير عن الحضارة الفرعونية».