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عضو مجلس النواب: حطب والعريان استفزوا ملايين المصريين بتصريحات الـ3 ميداليات

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عضو مجلس النواب: حطب والعريان استفزوا ملايين المصريين بتصريحات الـ3 ميداليات عضو مجلس النواب: حطب والعريان استفزوا ملايين المصريين بتصريحات الـ3 ميداليات

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أكد هشام الجاهل عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية وقفت بجوار اللجنة الأولمبية في تدعيم بعثة في أولمبياد طوكيو، ولم يتم تحقيق أي نتائج مرضية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، تم صرف مبلغ 281 مليون جنية من خزينة الدولة المصرية ولم يتم الاستفادة منهم تجاه إعداد اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو.

وتابع: «كيف نذهب بهذا العدد الكبير وتكون الطموحات بالحصول على 3 ميداليات، كان من الأفضل تقليل المشاركين وذهاب الذين سوف يتنافسوا على الميداليات».

وأردف: «لماذا سافر مسئولي اتحاد الكرة المصري إلى طوكيو وعلى حساب الدولة، فكان الأفضل أن يسافر مسؤول واحد فقذ، فهذا الأمر لابد من المسائلة به».

واختتم: «نريد أن نبحث عن النجاح دائما والظهور بشكل يليق باسم مصر، ولا يصح أن يتحدث رئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب وشريف العريان سكرتير اللجنة بتصريحات استفزازية بأن مصر ستحقق 3 ميداليات ومستعدون للحساب».

المصرى اليوم

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