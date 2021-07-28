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أصيب ٢٤ شخصا بإصابات متفرقة في حادثي انقلاب وتصادم بين ٤ سيارات بطرق (الزعفرانة- رأس غارب) و(رأس غارب- الشيخ فضل) وطريق الغردقة الدائري الأوسط، وتم الدفع بـ١٠ سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفيات رأس غارب والغردقة لتلقي العلاج وتم إخطار الأجهزة الأمنية.

ففي الحادث الأول، شهد طريق الشيخ فضل- رأس غارب انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، وأسفر الحادث عن إصابة ١٧ شخصا بإصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفى رأس غارب المركزي.

وفي الحادث الثاني، أصيب ٤ أشخاص بإصابات متفرقة في تصادم سيارتي ملاكي بالطريق الدائري الأوسط بالغردقة وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج. وفي الحادث الثالث أصيب ٣ أشخاص بإصابات متفرقة في انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو ٤٠ طريق الزعفرانة رأس غارب. وتم تحرير محاضر بالحوادث الثلاثة وتباشر النيابة التحقيقات.