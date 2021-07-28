عرض «شمسية وأربع كراسي» على مسرح الساحل ٥ أغسطس

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يستعد الفنان محمد أسامة أوس أوس لخوض تجربة مسرحية جديدة بعنوان «شمسية وأربع كراسي» على مسرح الساحل بطولة الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، محمد أسامة أوس أوس، محمد عبدالرحمن، توتا، محمد أنور، والفنانة ميريهان حسين، من إخراج أشرف عبدالباقي.

وتعتبر تجربة مسرح الساحل هي التجربة المسرحية الثالثة للفنان محمد أسامة بعد أن قدم مسرح مصر مع مجموعة كبيرة من النجوم اللتي قدمها أشرف عبدالباقي وتجربة «صباحية مباركة» مع الفنان على ربيع.

ومن المقرر البدء في العرض على المسرح يوم الخميس ٥ أغسطس على مسرح الساحل.