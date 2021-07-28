محافظ الشرقية يهنئ الأولى على دبلومات المدارس الفنية الزراعية للتعليم المزدوج

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أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اتصالاً هاتفيًا بالطالبة فاطمة زين يوسف العوضي، الحاصلة على المركز الأول على مستوى دبلومات المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج، بمدرسة سلطان العويس الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج بمدينة العاشر من رمضان، بنسبة نجاح بلغت 96.10%، لتفوقها الدراسي وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، متمنيًا لها دوام التوفيق والرقي.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بأبنائه الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات من أبناء المحافظة والذين يحققون أعلى الدرجات ويحصدون المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه حرص على الاتصال تليفونيًا بالطالبة الأولى على مستوى الجمهورية للتعليم والتدريب المزدوج «التعليم الزراعي»، لتهنئتها وأسرتها وإدخال البهجة والسعادة في نفوسهم.

من جانبها، أعربت الطالبة فاطمة زين يوسف العوضي عن سعادتها لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية وتهنئة المحافظ الرقيقة لها صباح اليوم تليفونيًا، مما يمثل دافعًا قويًا لها لمواصلة النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة.