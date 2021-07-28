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"النمر": المعسل غير آمن ويرفع الضغط وأسوأ من الدخان

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"النمر": المعسل غير آمن ويرفع الضغط وأسوأ من الدخان "النمر": المعسل غير آمن ويرفع الضغط وأسوأ من الدخان
قال: الدراسات أثبتت أن رأس معسل يساوي تأثير ١٠٠ سيجارة على صحة الفرد

أكّد استشاري‏‏‏ وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر؛ أن التدخين بشكل عام ضار جداً بصحة الشخص، وتدخين المعسل على وجه الخصوص، أسوأ من الدخان العادي.

ولفت د. النمر رداً على سؤال أحد المتابعين على تويتر، إلى أن الضغط يرتفع أثناء الشيشة من ٨ إلى ١٠ ملم زئبق، والمعسل أسوأ من الدخان بكثير فالدراسات أثبتت أن رأس معسل =١٠٠ سيجارة.

وأضاف، رداً على سؤال المتابع بأنه يريد تدخين رأس معسل كل ثلاثة أيام، وهل هو آمن أم لا؟ مجيباً بأنه غير آمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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