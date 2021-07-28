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طلاب الشعبة العلمية يتوافدون على اللجان لأداء امتحان الديناميكا بالشرقية

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طلاب الشعبة العلمية يتوافدون على اللجان لأداء امتحان الديناميكا بالشرقية طلاب الشعبة العلمية يتوافدون على اللجان لأداء امتحان الديناميكا بالشرقية

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توافد طلاب الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الشرقية، منذ قليل، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا»، والمقرر لها في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء.

وحرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب إلى المدارس، وقاموا بعمل مراجعة نهائية للمنهج المقرر الامتحان فيه اليوم، وذلك قبيل دخول المدارس التي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية.

ويؤدي امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالشرقية نحو 45 ألف طالب وطالبة، أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المشددة، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والصحة، والداخلية، والتأمين الصحي، ورؤساء المدن والأحياء.

المصرى اليوم

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