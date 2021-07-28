جامعة الإسكندرية تحافظ على المرتبة الثانية محليًا والـ764 عالميًا بتصنيف ويبوميترك الأسباني

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حافظت جامعة الإسكندرية، على ترتيبها كثاني جامعة بين الجامعات المصرية للعام الخامس على التوالي بعد جامعة القاهرة، وحققت الترتيب 764 على مستوى جامعات العالم وذلك في تصنيف Webometric الأسباني لعام 2021.

وبلغ عدد الجامعات المصرية الحكومية والخاصة المدرجة في التصنيف هذا العام 73 جامعة مصرية، حيث بدأ تصنيف الويبوميتريك الأسباني في عام 2004 (حاليًا هو في العام الثامن عشر له) ويهدف بإعداد تغطية كاملة لمؤسسات التعليم العالي والتي بلغ عددها هذا العام 31000 مؤسسة تعليمية من أكثر من 200 دولة، ما يعني أن جامعة الإسكندرية تقع أعلى 2.4 % في قائمة جامعات العالم.

والمعروف أن هذا التصنيف يصدر مرتين في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويرجع أهمية هذا التقييم الى الدور الحيوي للمواقع الإلكترونية في نشر الأبحاث العلمية، وغيرها من المواد التعليمية الأكاديمية والخدمية ونشاطات الأساتذة والباحثين، والتواصل بينهم وبين طلابهم مما يؤدي إلى تحفيز المؤسسات والعلماء ليكون لهم تواجد قوي على شبكة الإنترنت الخاصة بجامعتهم.

واستعرضت جامعة الإسكندرية، معايير تصنيف النظام الأسباني Webometrics والتي تغيرت هذا العام حيث اعتمدت على أ) مدى الرؤية VISIBILITY بنسبة 50 % وهي تعني تأثير محتويات موقع الجامعة على شبكة الانترنت والتي تشمل عدد الشبكات الخارجية (التي تنشئ روابط بموقع الجامعة والتي يكشف عنها آلات البحث الأربعة Google, Yahoo, Live Search and Exalead) والمرتبطة بصفحات الويب الخاصة بالجامعة، ب) الشفافية TRANSPARENCY بنسبة 10 % ويمثلها عدد الاستشهادات لأبحاث أفضل 210 مؤلف بالجامعة وفقاً لمصدر الاستشهادات Google Scholar، ج) الأبحاث المتميزة بنسبة 40 % ويعبر عنها عدد الأبحاث العلمية المنشورة في أعلى 10٪ في قائمة 27 تخصص في قواعد البيانات Scimago خلال الفترة (2015-2019).

وذكرت الجامعة أن إجمالي نشرها في المجلات المدرجة في منصة Scopus العالمية بلغ 29762 بحثاً مفهرساً، وأن الجامعة شهدت مؤخراً زيادة في معدل النشر العلمي حيث بلغ النشر 2454 بحث في عام 2020 مقارنة بعدد 1928 بحث في عام 2019 بنسبة ارتفاع 27%.

جامعة الإسكندرية تحافظ على المرتبة الثانية محلياُ والـ 764 عالمياً بتصنيف ويبوميترك الأسبانى للعام 2021 (صور)