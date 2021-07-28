تطوير ورصف ميدان القسيمة بوسط سيناء

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أكد أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، عن تطوير ورصف ميدان القسيمة في قرية القسيمة بوسط سيناء، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأشار عفش، إلى أن تطوير ورصف ميدان القسيمة يأتي ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية لمركز ومدينة الحسنة للعام المالي الحالي.

ولفت إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء للعام المالي الجاري 2020- 2021 تبلغ 20 مليونًا و403 آلاف جنيه.

وقال إنه جرى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية، بواقع 6 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء، و7 ملايين و718 ألف جنيه للطرق، و735 ألف جنيه لتحسين البيئة، و5 ملايين و931 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.