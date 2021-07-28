أخبار عاجلة

حسن نصر الله: شكلوا حكومة بأي شكل وبأي ثمن -
موسكو: واثقون من أن علاقاتنا مع القيادة الأفغانية الجديدة ستكون ودية -
الجمهوريون: أحداث كابول «سايجون الرئيس بايدن» -
شرطة الرياض: القبض على 4 مقيمين جمعوا مبالغ من مخالفي الإقامة وحوَّلوها خارج السعودية -
النيابة العامة: للشهادة حجية متعدية وللخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها بعد أدائها أمام العضو المختص -
وزير قطاع الأعمال : صرف تعويضات عمال الحديد والصلب بمجرد انتهاء المفاوضات -
حالة الطقس غدًا بالكويت الاثنين 16/08/2021.. انكسار الموجة الحارة وارتفاع في الأمواج -
الإنتاج الحربي يُشعل صراع الهبوط بهزيمة مصر المقاصة -
سامية «السابع» على أدبي الثانوية الأزهرية: والدتي منعتني من «شغل البيت» -
نجيب ميقاتي يشكر الجيش اللبناني والقوى الأمنية على ضبط الوضع الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تطوير ورصف ميدان القسيمة بوسط سيناء

Print
تطوير ورصف ميدان القسيمة بوسط سيناء تطوير ورصف ميدان القسيمة بوسط سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، عن تطوير ورصف ميدان القسيمة في قرية القسيمة بوسط سيناء، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأشار عفش، إلى أن تطوير ورصف ميدان القسيمة يأتي ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية لمركز ومدينة الحسنة للعام المالي الحالي.

ولفت إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء للعام المالي الجاري 2020- 2021 تبلغ 20 مليونًا و403 آلاف جنيه.

وقال إنه جرى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية، بواقع 6 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء، و7 ملايين و718 ألف جنيه للطرق، و735 ألف جنيه لتحسين البيئة، و5 ملايين و931 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة : الرعاية الوسيطة وفرت جميع احتياجات أبطال الأولمبياد

وزير الرياضة : الرعاية الوسيطة وفرت جميع احتياجات أبطال الأولمبياد

أشرف صبحي : الرئيس السيسي يولي اهتماما بالشباب والرياضة ويعتبرهما أمن قومي

أشرف صبحي : الرئيس السيسي يولي اهتماما بالشباب والرياضة ويعتبرهما أمن قومي

رسائل خالد جلال للاعبي البنك الأهلي قبل مواجهة المقاصة

رسائل خالد جلال للاعبي البنك الأهلي قبل مواجهة المقاصة

صحة الشرقية: لجنة للإشراف على تطعيمات كورونا بجامعتي الأزهر والزقازيق

صحة الشرقية: لجنة للإشراف على تطعيمات كورونا بجامعتي الأزهر والزقازيق