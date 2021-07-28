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«طب الإسكندرية» تصدر بيانا جديدا بخصوص نتيجة «بائع الفريسكا».. وتقاضي مروجي الشائعات

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أصدرت كلية الطب في جامعة الاسكندرية، برئاسة الدكتور وائل نبيل عبدالسلام، عميد الكلية، بيانا رسميا، الأربعاء، بشأن الطالب ابراهيم عبدالناصر الطالب بالفقرة الأولى في الكلية والمعروف إعلامياً بـ«بائع الفريسكا»، نفت فيه صدور نتيجة الفصل الدراسى الثانى حتى الآن.

وقالت الكلية في بيان لها، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، «تعلن كلية الطب في جامعة الاسكندرية ان ما تم تداوله في الأيام السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص حصول احد أبنائها الطلبة في السنة الأولى (فى اشارة إلى الطالب ابراهيم عبدالناصر»، على تقدير امتياز في الفصل الدراسي الثاني، عارٍ تماما من الصحة وان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للسنة الأولى لم تعلن بعد وان النتيجة النهائية للعام الدراسي 2020/2021، للسنة الأولى لم تعلن بعد«.

وأكدت الكلية أنها متمسكة بحقها في المساءلة القانونية لكل من يقوم بترويج الشائعات وكتابة بيانات غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المواقع الالكترونية التي قامت بنشر تلك الشائعات في الأيام السابقة«.

كانت أسرة الطالب ابراهيم عبدالناصر أعلنت حصوله على تقدير امتياز في الفرقة الأولى.

وكان الطالب إبراهيم عبدالناصر، (بائع الفريسكا) حصل في الشهادة الثانوية على مجموع 99.6 %، وتمكن من الالتحاق بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

"طب الاسكندرية" تصدر بياناً جديداً بخصوص نتيجة "بائع الفريسكا" .. وتعلن مقاضاة مروجي الشائعات
"طب الاسكندرية" تصدر بياناً جديداً بخصوص نتيجة "بائع الفريسكا" .. وتعلن مقاضاة مروجي الشائعات

المصرى اليوم

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