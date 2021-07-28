14 عامًا و8 وزراء.. مواطن يطالب الصحة بسرعة افتتاح مستشفى الليث الجديد

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"المهابي": المشروع تكلّف 72 مليون ريال.. هل قامت الوزارة بخطوات أكثر فعالية أم لا؟

طالَبَ المواطن سعيد المهابي (إعلامي سابق)، وزارة الصحة بافتتاح مستشفى الليث الجديد الذي تم إنشاؤه قبل عدة سنوات.

وقال "المهابي" عبر حسابه في "تويتر": أحب أن أذكّر وزارة الصحة بقرب حلول الذكرى السنوية الرابعة عشرة لمناسبة وضع حجر الأساس لمستشفى الليث الجديد والذي وُضع في العام 1429.

وأضاف: المواطنون الحالمون بغدٍ أفضل، ووزارة الصحة، سيدخلون سويًّا بداية العقد الثاني لهذه المرحلة العمرية، ومن غرائب البحث والتتبع أنها ترسم صورة ذهنية وعجيبة وهي واجبة التأمل والتفكير من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ مؤكدًا أنه منذ أن وضع حجر الأساس لمستشفى الليث الجديد إلى اكتمال إنشاء المبنى، تَقَلد وزارة الصحة ٨ وزراء وما زال أهالي المحافظة يحلمون بافتتاح المستشفى.

وأشار "المهابي" إلى أن تكلفة المشروع بلغت 72 مليون ريال، متسائلًا بأن المجتمع المحلي بمحافظة الليث بات في حيرة ولا يعلم هل قامت الوزارة بخطوات أكثر فعالية أم لا.

وقال "المهابي": إن التأخر في إجراءات افتتاح المستشفى الجديد، يُشعر المواطن داخل المحافظة بالدهشة والتساؤل في ضوء أن وزارة الصحة هي من أوائل الوزارات التي طبقت الحوكمة الإلكترونية وخطة ولي العهد --حفظه الله-- الاقتصادية الطموحة، مؤكدا" أن المواطنين باتوا يميزون بين الوعود المتبخرة وشرح أسباب التأخير الرسمية المكتوبة والإعلامية والتي منها تصريحات مبنية على تأكيدات الوزارة.

وقال "المهابي": إن الإسراع في افتتاح المستشفى الجديد، أمر بالغ الأهمية والتقدير بعد كل هذه السنوات؛ إلا أن الواقعية تقتضي أن يكون بكامل التخصصات الطبية، إضافة إلى أن تشغيل المستشفى الجديد بالكوادر الحالية للمستشفى القديم، يحل إشكالية ويبقي أزمة لأهمية وجود تخصصات جديدة ضمن تصنيف الـ100 سرير.

واختتم بقوله: إن أهالي محافظة الليث لديهم أمل وتفاؤل بأن يتم افتتاح مستشفى الليث الجديد وتوفير كافة متطلباته للنهوض بالقطاع الصحي، ودعم القائمين عليه بكل السبل والوسائل الممكنة.