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بلاغات العنف الأسري تتفاعل مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش: نحن لخدمتكم

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بلاغات العنف الأسري تتفاعل مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش: نحن لخدمتكم بلاغات العنف الأسري تتفاعل مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش: نحن لخدمتكم
عند دخولها أحد المرافق التابعة لأحد المجمعات في أبها حيث فُوجئت بدخول شاب

بلاغات العنف الأسري تتفاعل مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش: نحن لخدمتكم

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش عبر حسابها الشخصي في "تويتر"، وقال في ردّه على مناشدتها وإنقاذها من التحرُّش الذي تعرَّضت له: "أختي الكريمة: نحن متواجدون لخدمتكم، نرجو منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".

وكانت الفتاة قد أطلقت مناشدة عبر حسابها في منصة التواصل "تويتر"، وأرفقت للجهة ذات العلاقة؛ لإنقاذها مما تعرَّضت له من تحرُّش عند دخولها أحد المرافق التابعة لأحد المجمعات في أبها، حيث فوجئت بدخول شاب معها في مكان مخصّص للنساء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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