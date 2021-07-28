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حسن نصر الله: شكلوا حكومة بأي شكل وبأي ثمن
-
الأحد 15 أغسطس 2021 09:31 مساءً
موسكو: واثقون من أن علاقاتنا مع القيادة الأفغانية الجديدة ستكون ودية
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:31 مساءً
الجمهوريون: أحداث كابول «سايجون الرئيس بايدن»
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:31 مساءً
شرطة الرياض: القبض على 4 مقيمين جمعوا مبالغ من مخالفي الإقامة وحوَّلوها خارج السعودية
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:23 مساءً
النيابة العامة: للشهادة حجية متعدية وللخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها بعد أدائها أمام العضو المختص
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:23 مساءً
وزير قطاع الأعمال : صرف تعويضات عمال الحديد والصلب بمجرد انتهاء المفاوضات
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:17 مساءً
حالة الطقس غدًا بالكويت الاثنين 16/08/2021.. انكسار الموجة الحارة وارتفاع في الأمواج
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:17 مساءً
الإنتاج الحربي يُشعل صراع الهبوط بهزيمة مصر المقاصة
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:17 مساءً
سامية «السابع» على أدبي الثانوية الأزهرية: والدتي منعتني من «شغل البيت»
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:17 مساءً
نجيب ميقاتي يشكر الجيش اللبناني والقوى الأمنية على ضبط الوضع الأمني
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:17 مساءً
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بعد قرارات قيس السعيد.. هل ستكون نهاية الدمقراطية في تونس؟
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cnn arabic
الأربعاء 28 يوليو 2021 10:11 صباحاً
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