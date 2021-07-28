أخبار عاجلة

حسن نصر الله: شكلوا حكومة بأي شكل وبأي ثمن -
موسكو: واثقون من أن علاقاتنا مع القيادة الأفغانية الجديدة ستكون ودية -
الجمهوريون: أحداث كابول «سايجون الرئيس بايدن» -
شرطة الرياض: القبض على 4 مقيمين جمعوا مبالغ من مخالفي الإقامة وحوَّلوها خارج السعودية -
النيابة العامة: للشهادة حجية متعدية وللخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها بعد أدائها أمام العضو المختص -
وزير قطاع الأعمال : صرف تعويضات عمال الحديد والصلب بمجرد انتهاء المفاوضات -
حالة الطقس غدًا بالكويت الاثنين 16/08/2021.. انكسار الموجة الحارة وارتفاع في الأمواج -
الإنتاج الحربي يُشعل صراع الهبوط بهزيمة مصر المقاصة -
سامية «السابع» على أدبي الثانوية الأزهرية: والدتي منعتني من «شغل البيت» -
نجيب ميقاتي يشكر الجيش اللبناني والقوى الأمنية على ضبط الوضع الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

فرص تأهل منتخب لكرة اليد إلى ربع نهائي دورة طوكيو بعد الفوز على اليابان

Print
فرص تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى ربع نهائي دورة طوكيو بعد الفوز على اليابان فرص تأهل منتخب لكرة اليد إلى ربع نهائي دورة طوكيو بعد الفوز على اليابان

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق منتخب لكرة اليد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الياباني بنتيجة 33/29، في لقاء الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بمنافسات دورة طوكيو الأولمبية 2020.

المصري رفع رصيده للنقطة الرابعة محتلاً المركز الثالث في مجموعته خلف الثنائي الدنمارك والسويد صاحبي النقاط الستة.

وتصعد أول 4 منتخبات في الترتيب إلى الدور ربع النهائب لدورة طوكيو.

المنتخب المصري يحتاج إلى نقطة واحدة فقط من مباراتيه المقبلتين أمام كل من السويد والبحرين من أجل قطع بطاقة الترشح رسمياً لدور الثمانية في دورة طوكيو.

وقد لا يحتاج المنتخب المصري لتحقيق أي انتصار في مباراتيه المقبلتين من أجل التأهل إلى ربع نهائي دورة طوكيو، حيث سيكون تعثر المنتخب البحريني بالتعادل أو الخسارة أمام نظيره الياباني فغي لقاء الجولة المقبلة كفيلاً تبأهل الفراعنة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإنتاج الحربي يُشعل صراع الهبوط بهزيمة مصر المقاصة

الإنتاج الحربي يُشعل صراع الهبوط بهزيمة مصر المقاصة

تفاصيل وصول أحدث ماكينة لتشكيل المعادن إلى مصر

تفاصيل وصول أحدث ماكينة لتشكيل المعادن إلى مصر

الشباب في جمعيته العمومية العادية يكشف عن فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات

الشباب في جمعيته العمومية العادية يكشف عن فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات

سموحة يحشد نجومه لمواجهة المصري

سموحة يحشد نجومه لمواجهة المصري