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حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الياباني بنتيجة 33/29، في لقاء الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بمنافسات دورة طوكيو الأولمبية 2020.

المنتخب المصري رفع رصيده للنقطة الرابعة محتلاً المركز الثالث في مجموعته خلف الثنائي الدنمارك والسويد صاحبي النقاط الستة.

وتصعد أول 4 منتخبات في الترتيب إلى الدور ربع النهائب لدورة طوكيو.

المنتخب المصري يحتاج إلى نقطة واحدة فقط من مباراتيه المقبلتين أمام كل من السويد والبحرين من أجل قطع بطاقة الترشح رسمياً لدور الثمانية في دورة طوكيو.

وقد لا يحتاج المنتخب المصري لتحقيق أي انتصار في مباراتيه المقبلتين من أجل التأهل إلى ربع نهائي دورة طوكيو، حيث سيكون تعثر المنتخب البحريني بالتعادل أو الخسارة أمام نظيره الياباني فغي لقاء الجولة المقبلة كفيلاً تبأهل الفراعنة.