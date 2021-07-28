مياه المنيا: 202 مليون جنيه تكلفة مشروعات حياة كريمة بمركز مغاغة

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تفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا يرافقه المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أعمال مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة»بمركز مغاغة بقرية شم البحرية

هذا وقد صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى أن الأعمال تسير بسرعة كبيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

وأوضح الشهاوى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ مليار ٤١٩ مليون بخمس مراكز وهى دير مواس وملوي وأبوقرقاص والعدوة ومغاغة وأن تكلفة المشروع بمركز مغاغة تبلغ ٢٠٢مليون جنيه وتشمل ٤١مشروع مد وتدعيم بخطوط مياه للمناطق المحرومة بطول ١٣٨كم بالإضافة إلى ٢مشروع مد وتدعيم لخطوط الصرف الصحي للمناطق المحرومة وإنشاء محطة مياه بجزيرة شارونة بطاقة إنتاجية ٨٠٠٠متر مكعب في اليوم لتغذية منطقة شرق النيل ليصل إجمالى المشروعات المنفذة بالمركز ل٤٤مشروع

وأكد الشهاوى انتظام العمل بكافة المراكز المستهدفة خلال هذه المرحلة لإنجاز كافة الأعمال طبقا للجداول الزمنية المحددة