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انطلاق امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب أزهر شمال سيناء

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انطلاق امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب أزهر شمال سيناء انطلاق امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب أزهر شمال سيناء

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انطلق امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للقسم الأدبي بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة المستجد.

وقال الشيخ محسن أبوالقاسم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، إنه يؤدي الامتحان عدد 365 طالبًا وطالبة في 8 لجان للامتحانات بالمحافظة موزعة على مدن العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ووسط سيناء.

وأشار أبوالقاسم إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، إذ يتم تطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات والكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان.

المصرى اليوم

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