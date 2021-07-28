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منتخب لكرة اليد يفوز على اليابان «٣٣-٢٩» في أولمبياد طوكيو

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منتخب مصر لكرة اليد يفوز على اليابان «٣٣-٢٩» في أولمبياد طوكيو منتخب لكرة اليد يفوز على اليابان «٣٣-٢٩» في أولمبياد طوكيو

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حقق منتخب لكرة اليد، فوزه الثاني بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو ٢٠٢٠»، على منتخب اليابان بنتيجة ٣٣-٢٩، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد بالأولمبياد.

منتخب مصر تفوق منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، ونجح في فرض سيطرته على الياباني، حيث أنهى الفراعنة الشوط الأول متقدمين بنتيجة ١٨-١١.
وفي الشوط الثاني، واصل منتخب مصر تفوقه على نظيره الياباني، بفضل تألق لاعبيه وأبرزهم يحيى خالد وأحمد الأحمر الذي أحرز اليوم ٨ أهداف، لينتهي اللقاء بفوز مصر على منتخب اليابان «صاحب الأرض» بنتيجة ٣٣-٢٩، ويقترب المنتخب الوطني من بلوغ الدور ربع النهائي.

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد افتتح مبارياته في أولمبياد طوكيو بالفوز على البرتغال بنتيجة ٣٧-٣١، قبل أن يتلقى الخسارة في اللقاء الثاني أمام الدنمارك بنتيجة ٢٧-٣٢.

الفوز رفع رصيد مصر إلى ٤ نقاط في المركز الثالث للمجموعة الثانية، بفارق نقطتين عن منتخبي الدنمارك والسويد صاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعة، فيما ظل منتخب اليابان في المركز السادس والأخير بدون نقاط.

وفي الجولة القادمة، سيلتقي منتخب مصر مع السويد بعد غد الجمعة، بينما ستلعب اليابان مع البحرين.

المصرى اليوم

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