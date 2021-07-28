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استقرت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الأربعاء، 28 يوليو 2021، عند نفس الاسعار التي حققتها منذ يومين، مع ركود في الاسواق وعزوف المواطنين عن الشراء بسبب الأعباء الكثيرة التي يتعرضون لها خاصة امتحانات الثانوية العامة، وكان الذهب في مصر حقق انخفاضا ملحوظا، مساء الاثنين، متأثرا بانخفاض سعر الذهب عالميا وقتها والذى يعانى من حالة من التذبذب وعدم الاستقرار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر، بالأسعار العالمية والتى تخضع للقوى الاقتصادية العالمية والاضرابات ومخاوف انتشار فيروس كورونا، كما تتأثر بالقرارات والبيانات الاقتصادية الأمريكية التي تحدد مؤشر التخفبف والتحفيز الاقتصادى .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الأر بعاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 900 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 788 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا 675 جنيها، بدون المصنيعة والتى تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وبلغ سعر الجنيه الذهب سعر 6304 جنيهات.

وواصل سعر الذهب عالميا ارتفاعه المتردد مع بداية التداول صباح الثلاثاء متجاهلا ارتفاع مؤشر الدولار الذي تربطه به علاقة عكسية، وذلك بسبب ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية التي ستصدر عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم والذى استمر يومى 27-28 يوليو والمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وتخطى الذهب اليوم حاجز 1800 دولار للأوقية، وذلك لأول مرة منذ 6 يوليو الجارى وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.37٪، كما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.01٪، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاربعاء، 796.87 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،805.05 $ .

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