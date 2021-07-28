"أمير تبوك" يدشن ويتفقد عددًا من المشاريع التنموية بضباء

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بقيمة مالية تجاوزت الـ187 مليون ريال وافتتح مبنى الكلية الجامعية الجديد

دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمحافظة ضباء مساء أمس، مشاريع تنموية وخدمية جديدة، وتَفَقّد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجامعة تبوك، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ187 مليون ريال.

وكان في استقبال أمير تبوك لدى وصوله موقع تدشين المشاريع في واجهة الأمير فهد بن سلطان البحرية بالمحافظة: رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، ومحافظ ضباء محمود بن حسين الحربي، ورئيس بلدية المحافظة الدكتور عبدالله الغبان.

وفور وصوله، دشن الأمير فهد بن سلطان مشروعات بلدية محافظة ضباء، مشاهدًا عرضًا مرئيًّا عن تلك المشاريع التي شملت: مشاريع للسفلتة، ورصفًا، وإنارة، ودرء أخطار السيول، ومعالجة التشوه البصري، ومشاريع المباني والمرافق البلدية بقيمة إجمالية قاربت الـ30 مليون ريال، بالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة بقيمة إجمالية فاقت الـ20 مليون ريال، كما اطلع على المشاريع المستقبلية للبلدية في الكورنيش الجنوبي للمحافظة.

عقب ذلك افتتح مبنى الكلية الجامعية الجديد بالمحافظة، مستمعًا لشرح من رئيس جامعة تبوك عن مكونات المبنى الذي بلغت تكلفته أكثر من 137 مليون ريال، ويخدم 3000 طالب وطالبة، ويضم 61 قاعة دراسية، بالإضافة إلى معامل للحاسب الآلي ومعامل متخصصة ومكاتب إدارية مجهزة بأحدث التجهيزات الإدارية والتعليمية، ومسرحًا بسعة 543 شخصًا، ثم بعد ذلك زار أمير تبوك عددًا من الأركان الخاصة بالأسر المنتجة بالمحافظة، ثم شاهد عرضًا للفنون الشعبية بلون الرفيحي.

وأعرب أمير المنطقة عن سعادته برؤية الأهالي ومشاركتهم هذا المشاريع التنموية قائلًا في تصريح صحفي: إننا سعداء بهذه الأمسية التي جمعتنا في هذا المكان الجميل بأهلنا وأبنائنا وبناتنا، الذين هم الأساس وكل ما يعمل هو لهم، وما توج هذه الليلة السعيدة هو تدشين مبنى الكلية الجامعية الجديد الذي سيخدم أبناء وبنات المنطقة؛ مؤكدًا أن محافظة ضباء كباقي محافظات الساحل؛ ستشهد تغييرًا شاملًا وفق رؤية سمو ولي العهد 2030 -أيده الله- المتمثلة في مشاريع نيوم وأمالا والبحر الأحمر، والتي ستغير وجه المنطقة، وأول المستفيدين منها هم أبناء وبنات المملكة بشكل عام وأهالي المنطقة بشكل خاص.