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شرطة الرياض: القبض على 4 مقيمين جمعوا مبالغ من مخالفي الإقامة وحوَّلوها خارج السعودية
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:23 مساءً
النيابة العامة: للشهادة حجية متعدية وللخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها بعد أدائها أمام العضو المختص
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:23 مساءً
وزير قطاع الأعمال : صرف تعويضات عمال الحديد والصلب بمجرد انتهاء المفاوضات
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:17 مساءً
حالة الطقس غدًا بالكويت الاثنين 16/08/2021.. انكسار الموجة الحارة وارتفاع في الأمواج
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:17 مساءً
الإنتاج الحربي يُشعل صراع الهبوط بهزيمة مصر المقاصة
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:17 مساءً
سامية «السابع» على أدبي الثانوية الأزهرية: والدتي منعتني من «شغل البيت»
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:17 مساءً
نجيب ميقاتي يشكر الجيش اللبناني والقوى الأمنية على ضبط الوضع الأمني
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:17 مساءً
أردوغان: هناك واجبات حيوية تقع على عاتق باكستان لإحلال الاستقرار في أفغانستان
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:17 مساءً
رئيس الأركان الأمريكي يتوقع تسارع إعادة تشكيل جماعات إرهابية بأفغانستان
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:17 مساءً
أوغلو يقدم تعازيه للشعبين التركي والروسي في ضحايا طائرة الإطفاء
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الأحد 15 أغسطس 2021 09:17 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
منظومة دفاعية فعالة في سوريا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 28 يوليو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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