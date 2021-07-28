ضياء السيد: الدوري هيتأجل وصالح جمعة لم يرحل

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أكد ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، أن صالح جمعة لاعب وسط الفريق ملتزم بشدة ويخوض التدريبات بجدية مع الفريق، مشيراً إلى أنه باقِ بصفوف سيراميكا ولا صحة لما تردد حول رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج البريمو، لم أتحدث مع مسؤولي نادي سيراميكا كليوباترا بشأن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب النادي المصري البورسعيدي، ولم نحسم ملف الصفقات الجديدة أو الراحلين حتى الآن، وكل ما يثار حول إنضمام كمال إلى سيراميكا لا أساس له من الصحة.

واختتم السيد: لا أعلم مصير الدوري المصري حتى الآن، فنحن نخوض التدريبات بشكل يومي، ونستعد جيداً لاستئناف المسابقة، لكن في حال نجاح المنتخب الوطني الأوليمبي في الفوز على نظيره الأسترالي، أتوقع استمرار تأجيل الدوري العام.