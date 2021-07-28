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لليوم الثاني.. وفد صحي روسي يتفقد عدد من المنشات الصحية والسياحية في شرم الشيخ

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لليوم الثاني.. وفد صحي روسي يتفقد عدد من المنشات الصحية والسياحية في شرم الشيخ لليوم الثاني.. وفد صحي روسي يتفقد عدد من المنشات الصحية والسياحية في شرم الشيخ

لليوم الثاني على التوالي، يواصل وفد صحي روسي تفقد عدد من المنشات الصحية والسياحية بشرم الشيخ، وذلك لمتابعة وتقييم الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة ضد قبل عودة السياحة الروسية.

وتشمل الجولة تفقد عدد من القرى السياحية من التصنيفات المختلفة والمنشآت الصحية ومعامل التحاليل والحجر الصحي، وسيتم إعداد تقرير بالإمكانات والإجراءات المتخذة استعدادا لعودة السياح الروس إلى المنتجعات السياحية بالغردقة، وشرم الشيخ، وستتم زيادة أعداد الرحلات الجوية بعد انتهاء عمل اللجنة وتقديم نتائج تقريرها. وتشمل الزيارة أماكن استقبال وإقامة السائحين والتعرف على قدرات المستشفيات ومعامل التحاليل والمؤسسات الطبية ومراكز تلقي لقاحات كورونا.

وتستمر الزيارة حتى مساء اليوم الأربعاء، ثم تنتقل اللجنة لتفقد الإجراءات الصحية في مطار الغردقة الدولي برفقة لجنة من وزارة السياحة.

المصرى اليوم

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