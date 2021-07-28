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"الحصيني" عن أجواء الأربعاء: حارة نهاراً وتميل للاعتدال فجراً

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رياح مثيرة للغبار معظمه خفيف على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواءً حارة نهاراً وتميل للحرارة في أول الليل، تميل للاعتدال فجراً على معظم المناطق .

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يظهر بعض السحب بعضها ممطر "بمشيئة الله" على مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان من خفيفة لمتوسطة.

وتابع: رياح مثيرة للغبار معظمه خفيف على أجزاءٍ من شرق ووسط وغرب المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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