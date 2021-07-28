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لاعب منتخب اليد: مباراة اليابان صعبة والأولمبياد أقوى من المونديال

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لاعب منتخب اليد: مباراة اليابان صعبة والأولمبياد أقوى من المونديال لاعب منتخب اليد: مباراة اليابان صعبة والأولمبياد أقوى من المونديال

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أكد حسام غريب نجم كرة اليد المصرية السابق، أن مباراة الوطني أمام نظيره الياباني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأوليمبية المقامة بطوكيو، ليست سهلة، مشيراً إلى أن منتخب الساموراي منظم للغاية ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين، واستعد جيداً قبل البطولة.

وأضاف غريب في تصريحات لبرنامج «البريمو»، أن دورة الألعاب الأوليمبية أقوى من ، وتضم المنتخبات الأفضل، كما أن المنتخب الوطني قدم مباراة كبيرة أمام نظيره البرتغالي في الجولة الأولى واستحق الفوز .

واختتم غريب: المنتخب الدنماركي بطل العالم في آخر نسختين، ولذلك فالخسارة أمامه ليست نهاية المطاف، ولدي ثقة كبيرة في لاعبينا والجهاز الفني للفوز على اليابان صباح اليوم الأربعاء.

المصرى اليوم

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