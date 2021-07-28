لاعب الأهلى: موسيماني الأفضل في أفريقيا

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أكد أحمد أبومسلم نجم النادي الأهلي السابق والمدرب العام لفريق بتروچيت، أن المارد الأحمر الأكثر إستفادة من إعارة لاعبيه إلى العديد من أندية الدوري المصري هذا الموسم .

وقال أبومسلم في تصريحات لبرنامج «البريمو» إن الأهلي استفاد كثيرا من إعارة العديد من لاعبيه هذا الموسم للحصول على فرصة في المشاركة بجانب تحقيق الإستفادة المالية للنادي، مثل أحمد ياسر ريان الذي نجح في إثبات ذاته مع سيراميكا كليوباترا وتصدر قائمة هدافي الدوري، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين مثل عمرو جمال المعار إلى طلائع الجيش وأحمد عبدالقادر المعار إلى سموحة وعمار حمدي إلى الاتحاد السكندري وغيرهم.

واختتم أبومسلم: بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي هو الأفضل في القارة السمراء حالياً نظراً لما حققه من إنجازات كبيرة منذ قدومه إلى تدريب القلعة الحمراء، وعلى رأسهم بطولتي دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية الماضية.