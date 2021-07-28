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قال طارق جبريل أمين الصندوق بنادي الزمالك، إن ناديه أصبح مطالبًا بدفع 900 ألف دولار للاعبه السابق أشيمبونج بعد تخفيضها من مليون و200 ألف، وسط محاولات لتخفيضها مرة أخرى وتقسيطها بشكل ودي مع اللاعب.

وأضاف جبريل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن هناك 4 قضايا تم رفعها على نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة مجموعها يبلغ 30 مليون جنيه، آخرها معروف يوسف لاعب الفريق السابق الذي طالب بالحصول على عقده مع غرامة التأخير، والتي بلغت 15 مليون جنيه، إلا أنه تم تخفيضها لـ8 مليون قابلة للاستئناف.

وتابع طارق جبريل، أن نادي الزمالك سيحاول التواصل مع معروف يوسف، للتفاوض معه من أجل تخفيض الغرامة التي أقرها فيفا لصالحه، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعمل على مدار اليوم، دون كلل لخدمة النادي، دون النظر على الانتخابات حيث يعمل فقط من أجل مصلحة الزمالك فقط.

واستكمل أمين صندوق الزمالك، أن فيفا طالب الزمالك بدفع غرامات تقدر بربع مليار جنيه، بسبب أزمات مدربين أو لاعبين رحلوا عن الفريق، ثم توجهوا إلى فيفا لشكوى الزمالك، لعدم الحصول على مستحقاتهم، مضيفًا «ناس كتير لها فلوس وكل يوم بروح النادي مش عارف أشتغل بسبب النادي اللي بتيجي ولها فلوس».

وواصل «نادي الزمالك به إمكانيات مميزة لكنها مُهدرة ومنظمة، وخلال الـ6 أشهر سنعمل على الأزمات وحلها لإيقاف النادي على قدميه من جديد، ودفع مستحقات لاعبي الفرق الرياضية، وتجديد عقودهم، وهو ما حدث بالفعل مؤخرًا، فضلًا عن انتظام تسليم رواتب الموظفين، ومنح اللاعبين جزء كبير من مستحقاتهم القديمة، ونسدد فواتير غرامات وشكاوى بدأت منذ 10 سنوات سابقة».

واختتم تصريحاته «قصرنا في الدعايا لصندوق دعم نادي الزمالك، ولكنه سيساهم في حل بعض الأزمات داخل النادي حتى ولو كانت المساهمة 5 % إلا أنها نسبة جيدة ونشكر كل من ساهم في دعم هذا الصندوق، وأتمنى من مسؤولو الأهلي التحدث عن أنفسهم وليس غيرهم رغم احترامي الكبير لهم، خاصة لأن مثل هذه المواقف تزيد من التعصب بين جمهور الناديين، والزمالك أكثر المتضريين في قصة تكافؤ الفرص».