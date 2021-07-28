سموحة يتعاقد مع خليفة حسام حسن

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نجح مسؤولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في التعاقد عمار شرف الدين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، أحد أندية القسم الثاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتعاقد سموحة مع عمار شرف الدين لمدة 5 سنوات، مقابل 2 مليون و500 ألف جنيه، حصل عليهم مجلس إدارة نادي البلدية نظير الاستغناء عن اللاعب بالاضافة لحصول البلدية على 20 % من نسبة بيع اللاعب لأي نادي داخل أو خارج مصر.

ويعد اللاعب من العناصر المميزة في القسم الثاني ولعب من قبل في صفوف دمنهور، قبل أن ينتقل إلى بلدية المحلة، في الموسم الماضي، والذي أحرز معه 14 هدفًا.

وتعاقد النادي السكندري مع مهاجم بلدية المحلة، بناء على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز خط الهجوم، خاصة بعد الاستقرار على بيع حسام حسن، هداف الفريق والمعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي حتى نهاية الموسم الجاري، خلال الميركاتو الصيفي.