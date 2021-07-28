«زى النهارده» وفاة الموسيقار الألمانى الرائد «باخ» ٢٨ يوليو ١٧٥٠

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يظل «الموسيقارالألمانى» باخ «واحدا من الرواد الذين صاغوا الذائقة الموسيقية لمحبى الموسيقى الكلاسيكية في العالم، وواحدا من رواد موسيقى القصور في القرن السابع عشر، أما اسمه كاملا فهو «يوهان سباستيان باخ» وهو بالأساس عازف أورغن، وكان قد ولد في ٢١ مارس عام ١٦٨٥م في إيزناخ بألمانيا وتعلم في بلدته، وتلقى دروس الموسيقى عن أبيه «عازف الكمان» وبعد وفاة أبيه واصل دراسة العزف مع أخيه «كريستوف» وفى عام ١٧٠٣م عمل لمدة قصيرة كعازف كمان في أوركسترا «دوق فايمار»وبعد أشهر صار عازف أورغن بكنيسة «أرنتات» حيث بدأ كتابة أول مؤلفاته الموسيقية الدينية الطابع، وفى ١٧٠٧م انتقل إلى مدينة «مولهاوزن» كعازف أورغن في كنيستها وبعد عودته إلى فايمار كتب أول أعماله الشهيرة للأورغن.

وفى عام ١٧١٦ ترك فايمار ليصبح قائد فرقة موسيقى الحجرة عند الأمير «ليوبولد» في مدينة «أفهالت- كوتن» وكتب في هذه الفترة معظم أعماله المهمة وفى عام ١٧٢٣م استقر في مدينة «لايبزيغ» لمدة ربع قرن، وفى أواخر حياته ضعف بصره، وكان قد التقى «الملك فريدريك الكبير»فى ١٧٤٧م وقدم له قطعة موسيقية كان موضوعها من تأليف الملك ذاته وتوفى «زى النهارده» في ٢٨ يوليو ١٧٥٠ ودفن في كنيسة القديس يوحنا، ثم نقل ما تبقى من رفاته في عام ١٨٩٤إلى كنيسة سان توماس ويمكن القول إن وفاة الموسيقار باخ كان بمثابة خاتمة لعصر الباروك وكان- حينما توفيت زوجته- قد اقترن بتلميذته آنا مجدلينا التي يعود إليها الفضل بالإيحاء إليه، فوضع عدة مؤلفات رائعة، وأنجب منها العديد من الأبناء ذكوراً وإناثاً، ومن المدهش أن جميعهم قد برعوا في العزف والتأليف.