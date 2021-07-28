«زي النهاردة» وفاة الشاعر حلمى سالم 28 يوليو 2012

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كان حلمي سالم واحدًا من أبرز وجوه الشعراء والنقاد والصحفيين في جيل السبعينيات بمصر، وهو مولود، عام 1951، بالمنوفية وبعد حصوله على ليسانس الصحافة من كلية الآداب بجامعة القاهرة عمل صحفيًا بجريدة الأهالي بالقاهرة، لسان حال حزب التجمع، كما كان مدير تحريرمجلة أدب ونقد الفكرية الثقافية المصرية. وترأس تحرير مجلة قوس قزح الثقافية المستقلة، وحصل على جائزة التفوق في الآداب لعام 2006 عن مجمل أعماله الأدبية. كما اقترن حلمي سالم بجماعة «إضاءة» الشعرية وجماعة «أصوات»، وهما من أشهر الكتل الشعرية في السبعينيات

وكانت مجلة «إبداع» تحت رئاسة الشاعر أحمد عبدالمعطى حجازى قد نشرت له في 2007 قصيدة «شرفة ليلى مراد» وأصدر رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب قرارا بسحب نسخ المجلة من الأسواق بسبب اتهام مجمع البحوث الإسلامية لحلمى بأنه «يسىء إلى الذات الإلهية» وأن القصيدة «تحمل إلحاداً وزندقة». وفى أبريل 2008 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا يطالب وزارة الثقافة بعدم منح جائزة التفوق للشاعر حلمى سالم بدعوى «إساءته للذات الإلهية» ليقوم الشيخ يوسف البدرى العضو في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بعدها بدعوى قضائية ضد وزيرالثقافة المصرى فاروق حسنى والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة مطالبا إياهما بتنفيذ قرارسحب الجائزة التي منحت لحلمى سالم. ولم يتم تنفيذ القرار.

وفي أبريل 2008، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا يطالب وزارة الثقافة بعدم منح جائزة التفوق للشاعر حلمي سالم بدعوى«إساءته للذات الإلهية»،ونفى «سالم» الاتهام، مضيفًا: «لقد انتقدت في القصيدة تواكل المسلمين على الله، وقعودهم خاملين وهذا معنى ديني ذكر في القرآن الكريم.. حيث قال تعالى (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).. فالقصيدة قالت هذا المعنى بصورة شعرية بسيطة، لم يعتد عليها كل الذين يقرأون الأدب قراءة حرفية ضيقة». وتوفي «زي النهاردة» في 28 يوليو 2012.