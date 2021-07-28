زكي فطين عبد الوهاب يوجه رسالة الشكر لـ أشرف زكي لمساندته في أزمته الصحية

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وجه الفنان الكبير زكي فطين عبدالوهاب، رسالة شكر وتقدير إلى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، لمساندته في أزمته الصحية، خلال فترة مرضه على مدار 3 سنوات.

وكتب فطين، منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا :«البوست ده.. رسالة شكر وتقدير للدكتور أشرف زكى نقيب المهن السينمائية.. على مساندته لي فترة مرضي على مدار 3 سنين حتى الآن.. أشكرك بجد».

وتصدر اسم زكي فطين عبدالوهاب، محركات البحث على جوجل بعدما كشف تفاصيل تعرضه لعملية سرقة، عصر أمس الأول الأحد، أثناء شراءه لبعض احتياجات المنزل، كما كشف عن تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بورم في المخ.

وقال في اتصال هاتفي لبرنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، «موضوع السرقة التي تعرضت لها بسيط جدًا، وأنا كنت بتريق عليه، والموضوع مش كبير، واللي عملوا كدة دمهم خفيف».

وأضاف: «أنا لم أشك فيهم بسبب دوخة من الأدوية اللي بخدها وبعد الحادثة أخدت تاكسي لغاية البيت، وحظي الكويس إن البطاقة والمستندات الشخصية في جيب القميص».

وعن حالته الصحية، قال إنه تم الانتهاء من 15 جلسة على المخ، وحاليًا في مرحلة الخضوع لأشعة على الرئة، لأن الورم نشط تاني، وهعمل مسح ذري على العظام، وبعدها سوف أذهب لعلاج ألم شديد في البطن، وكل هذا سوف يتحدد خلال الأسبوع المقبل».