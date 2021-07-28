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تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام أستراليا في تصفيات الدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقامة حاليا في اليابان.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، التعادل بكرة مينفعناش ولازم الفوز كي يصبح لدينا 4 نقاط وبالتالي تكون لدينا فرصة للتأهل.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أنه عندما يسجل رفاق رمضان صبحي مبكرًا فإن هذا يؤدي لحالة من الإرباك لدى المنتخب الأسترالي.

وأضاف «غير كده هتلموا شنطكم وترجعوا ونقولكم أداء مشرف وعملتوا اللي عليكم، بس احنا مش عاوزين كده»، مختتما «ربنا معانا وينصرنا في لقائي الواحدة ظهرًا»، في إشارة منه لمباراة المنتخب الأولمبي، وعمر عصر لاعب تنس الطاولة الذي يواجه بطل الصين.