أخبار عاجلة

مقتل 20 شخصا على الأقل في انفجار شمالي لبنان -
خريجو الاعلام يدشنون هاشتاق "خريجو الاعلام أحق بتدريس التربية الاعلامية" -
مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام .. في مستهل حملة الدفاع عن لقبه -
فرنسا ترسل قوات عسكرية للإمارات لإجلاء رعاياها من أفغانستان -
إسرائيل تعترف بسقوط طائرة تجسس في سوريا -
«صحة السويس» تتابع مركز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا -
أنشطة فنية متنوعة بثقافة الأقصر -
تكريم رئيس قسم «الجرافيك» السابق بكلية الفنون الجميلة بالأقصر   -
«صحة السويس» تتابع قسم طوارئ الباطنة بالمستشفى العام -
محاضرات متنوعة بثقافة مطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مباراة واستراليا.. أحمد موسى: «ربنا معانا والتعادل مينفعناش» ()

Print
مباراة مصر واستراليا.. أحمد موسى: «ربنا معانا والتعادل مينفعناش» (فيديو) مباراة واستراليا.. أحمد موسى: «ربنا معانا والتعادل مينفعناش» ()

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن مباراة منتخب الأولمبي أمام أستراليا في تصفيات الدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقامة حاليا في اليابان.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، التعادل بكرة مينفعناش ولازم الفوز كي يصبح لدينا 4 نقاط وبالتالي تكون لدينا فرصة للتأهل.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أنه عندما يسجل رفاق رمضان صبحي مبكرًا فإن هذا يؤدي لحالة من الإرباك لدى الأسترالي.

وأضاف «غير كده هتلموا شنطكم وترجعوا ونقولكم أداء مشرف وعملتوا اللي عليكم، بس احنا مش عاوزين كده»، مختتما «ربنا معانا وينصرنا في لقائي الواحدة ظهرًا»، في إشارة منه لمباراة المنتخب الأولمبي، وعمر عصر لاعب تنس الطاولة الذي يواجه بطل الصين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل وصول أحدث ماكينة لتشكيل المعادن إلى مصر

تفاصيل وصول أحدث ماكينة لتشكيل المعادن إلى مصر

هنا الزاهد تكشف حقيقة حملها وتعليق زوجها: «ربنا يقومك بالسلامة» (فيديو)

هنا الزاهد تكشف حقيقة حملها وتعليق زوجها: «ربنا يقومك بالسلامة» (فيديو)

الشباب في جمعيته العمومية العادية يكشف عن فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات

الشباب في جمعيته العمومية العادية يكشف عن فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات

سموحة يحشد نجومه لمواجهة المصري

سموحة يحشد نجومه لمواجهة المصري