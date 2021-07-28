لميس الحديدي تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

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كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلة: «ياسمين تتعافى من مرضها ببطء خلال هذه الفترة.

وتابعت خلال برنامجها كلمة أخيرة، أن ياسمين خارج العناية المركزة حاليًا، ومتواجدة في غرفة عادية، وخلال أيام من الممكن أن تخرج من المستشفى.

وأضافت أن ياسمين تعافيها من مرضها مش سهل، وهتاخد وقت عشان تتعافى بشكل كامل.

وأشارت: «عندنا معلومات عن الحالة الصحية لياسمين ولكن منقدرش نفصح عنها».

وأوضحت أن الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، هيخرج وهيقول كل التفاصيل، ونترك له الإفصاح عن كل المعلومات».

وتابعت: «كلنا بندعيلها تقوم بالسلامة لأنها محبوبة من الجماهير وزملائها وكل الناس».