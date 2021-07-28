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أحمد سليمان: سيخوض انتخابات بنسبة 50 %.. واتحاد الكرة «ضعيف»

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أحمد سليمان: مرتضى منصور سيخوض انتخابات الزمالك بنسبة 50 %.. واتحاد الكرة «ضعيف» أحمد سليمان: سيخوض انتخابات بنسبة 50 %.. واتحاد الكرة «ضعيف»

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قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي السابق، إن اللجنة الحالية التي تدير النادي، لديها ميزة لم تستغلها جيدًا، عندما درست الملفات الموجودة داخل القلعة البيضاء، قبل تولي المهمة.

وأضاف سليمان، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه يأمل في أن تفكر اللجنة الحالية في انتخابات نادي الزمالك، مع إعلان الميزانية الحقيقية للنادي، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك دخل له 4 مليار جنيه في السنوات الأخيرة، وهو ما لم يحدث في تاريخ النادي من قبل.

وتابع «الزمالك يحتاج للتطوير أكثر مع تجديد الفكر، وأتوقع أن يتاح لمرتضى منصور دخول الانتخابات المقبلة لنادي الزمالك بنسبة 50 %، والزمالك متضرر من صراع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية».

واختتم سليمان تصريحاته أن «اتحاد الكرة إذا كان قويًا لا بد أن يكون له موقفًا حاسمًا تجاه ما صرح به سيد عبد الحفيظ، خاصة وأنه من غير المنطقي أن يضع اسم نادي آخر في جملة مفيدة، لذلك كان عليه مخاطبة اتحاد الكرة الذي عمل اتفاقيات مع النادي الأهلي تم إعلانها فيما بعد مثل موقف الأولمبي.. وأؤكد اتحاد الكرة الحالي ضعيف».

المصرى اليوم

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