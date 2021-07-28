الأرصاد تحذر من ارتفاع كبير للحرارة على القاهرة والوجه البحري .. حالة الطقس من اليوم إلى الإثنين المقبل

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع في درجات الحرارة، على القاهرة والوجة البحري، لتتجاوز حد ٤٠ درجة خلال الأيام القادمة، وتبلغ ذروتها بداية من الأسبوع القادم ليسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، كما تزداد فترات سطوع الشمس بسبب قلة تكون السحب المحلية.

كما طالبت المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والاكثار من تناول المشروبات الباردة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 28 يوليو إلى الاثنين 2 أغسطس 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة طوال هذه الأيام، ما يقلل الإحساس من ارتفاع نسبة الرطوية ليلا.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 28 يوليو إلى الاثنين 2 أغسطس 2021.

- درجات الحرارة الأربعاء 28 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 37 درجة والمحسوسة 39، وعلى السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35، وعلى جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42، وعلى شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 29 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والمحسوسة 40، وعلى السواحل الشمالية 33 درجة والمحسوسة 36، وعلى جنوب سيناء 40 درجة والمحسوسة 43، وعلى شمال الصعيد 39 درجة والمحسوسة 41، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 30 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والمحسوسة 40، وعلى السواحل الشمالية 33 درجة والمحسوسة 36، وعلى جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42، وعلى شمال الصعيد 39 درجة والمحسوسة 41، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.

- درجات الحرارة السبت 31 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والمحسوسة 41، وعلى السواحل الشمالية 34 درجة والمحسوسة 37، وعلى جنوب سيناء 38 درجة والمحسوسة 41، وعلى شمال الصعيد 40 درجة والمحسوسة 42، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 1 أغسطس 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والمحسوسة 41، وعلى السواحل الشمالية 33 درجة والمحسوسة 36، وعلى جنوب سيناء 38 درجة والمحسوسة 41، وعلى شمال الصعيد 40 درجة والمحسوسة 42، وعلى جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 2 أغسطس 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والمحسوسة 41، وعلى السواحل الشمالية 34 درجة والمحسوسة 37، وعلى جنوب سيناء 38 درجة والمحسوسة 41، وعلى شمال الصعيد 41 درجة والمحسوسة 43، وعلى جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.

ويسود ارتفاع في نسبة الرطوبة، ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات.

ويكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى ليلا من 73% إلى 82% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%

- السواحل الشمالية: العظمى ليلا من 83% إلى 92% والصغرى نهارا من 40% إلى 45%

- جنوب سيناء: العظمى ليلا من 45% إلى 60% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%

- شمال الصعيد: العظمى ليلا من 40% إلى 55% والصغرى نهارا من 20% إلى 25%

- جنوب الصعيد: العظمى ليلا من 25% إلى 30% والصغرى نهارا من 10% إلى 15%

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 28 يوليو إلى الاثنين 2 أغسطس 2021.